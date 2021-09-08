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Номер извещения
32110582512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 532
Факс
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Адрес электронной почты
vpetrykin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрыкин Владислав Олегович
Место рассмотрения предложений
-
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КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Начальная цена
5 543 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
62.01.1
62.01
Документация лота
Кол-во: 1
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