Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582512Дата и время окончания срока приема заявок КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"-Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _1_ПЕРЕНОС_115_КО.zip

    Документация и извещение

    115_КО_1_16_ТМ_КО_15.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 532

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vpetrykin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрыкин Владислав Олегович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582512Подведение итогов не позднее КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

    Начальная цена

    5 543 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    62.01.1

    Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034687/name/61433317e8ba43.50906815

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №115/КО - Обследование и разработка технического задания на внедрение 1С:ERP для нужд Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители""

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП024096
    181/06.12.20/СГНХП/КО/Э Оказание услуг по обновлению программного обеспечения Адепт
    181/06.12.20/СГНХП/КО/Э Оказание услуг по обновлению программного обеспечения Адепт
    423648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.12.2020 15:30(GMT+03:00)
    295 662
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить