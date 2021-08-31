Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ Заказчиком Подрядчику осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней, после надлежащего подписания согласно Договору документов, предусмотренных в п. 8.1 - 8.3 Договора за соответствующие отчетные периоды, а также обязательным выставлением счета на оплату и предоставлением счета-фактуры.