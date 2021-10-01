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Наименование процедуры
Кран мостовой эл. однобалочный, без тали
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км Приозерского шоссе.
Номер извещения
ГП144155
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Предмет договора
Кран мостовой эл.однобалочный, без тали
Начальная цена
183750.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
24-08-2021 17:08 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.10.2021 18:00
Дата и время проведения
06.10.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,
Контактный телефон
+7 812 665-57-66
Адрес электронной почты
zakupki@kbsm.su
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Сидоров Евгений Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@kbsm.su
Телефон продавца/инициатора
+7 812 665-57-66
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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