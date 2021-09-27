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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества. Лот 3: МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп., расположенные по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Окружная, 16
Номер извещения
ГП144605
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3. МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп., расположенные по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16
Начальная цена
1054896.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
90000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 10:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
29.09.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
90000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Новожилова Дарья Алексеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
D.Novozhilova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 359-71-11
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620000, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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