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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582507Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110582507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    36-ЭЗК2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 17:13

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_ТЗ._Ведомость_работ.xlsx

    Приложение__2_к_ТЗ._Локальная_смета.xlsx

    36_ЭЗК2021.docx

    Протокол_рассмотрения_и_подведения_32110582507.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 124 29-49242 доб. 25

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    i.churinov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чуринов Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582507Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонтуг. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту

    Начальная цена

    3 648 214,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок) и Проекту договора (Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Псковская область, р-н Псковский, СП «Ядровская волость», Псков 2к, строен. 133, помещ. 2001Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ Заказчиком Подрядчику осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней, после надлежащего подписания согласно Договору документов, предусмотренных в п. 8.1 - 8.3 Договора за соответствующие отчетные периоды, а также обязательным выставлением счета на оплату и предоставлением счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    43.31.1

    Работы штукатурные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.31

    Производство штукатурных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023155/name/612f668a9ace15.25639788

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство штукатурных работ"

    Кол-во: 235.00000

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