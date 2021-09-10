www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стремянок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9289
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Mihail.Cherkasov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черкасов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стремянок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 17:00 GMT +310.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стремянокСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144151Дата и время вскрытия заявок Поставка стремянокСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 10:0008.10.2021 10:0008.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144151Подведение итогов не позднее Поставка стремянокСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стремянок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
25.11.23.120
25.11
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.