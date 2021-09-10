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    Главная / Торги / Поставка стремянок

    Поставка стремянок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стремянокСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144151

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стремянок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9289

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Mihail.Cherkasov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черкасов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стремянок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 17:00 GMT +310.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стремянокСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144151Дата и время вскрытия заявок Поставка стремянокСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 10:0008.10.2021 10:0008.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144151Подведение итогов не позднее Поставка стремянокСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 10:0008.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144151Подведение итогов не позднее Поставка стремянокСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стремянок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.120

    Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    ФОРМА__1___ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ.xlsx

    06.09.2021

    1_._Информационное_сообщение.doc

    06.09.2021

    ФОРМА__2___Карточка_предприятия.doc

    06.09.2021

    ФОРМА__3___Договор_рамочный__поставка_по_спецификациям_.docx

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стремянка с платформой, с подъемом с одной стороны. АРТ 705462 49"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Стремянка с платформой, с подъемом с одной стороны. АРТ   705373 49"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Стремянка с платформой, с подъемом с одной стороны. АРТ 705381 49"

    Кол-во: 2

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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