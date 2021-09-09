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Номер извещения
АП002949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуги 10187 «Оценка ресурсного потенциала баженовской свиты в пределах ЮЛТ Приобского месторождения» для ООО «Газпромнефть-Хантос» на 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Ханты-Мансийск, Ленина, 56
Контактный телефон
+7 906 821-75-73
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлов Артем Алексеевич
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Оценка ресурсного потенциала баженовской свиты в пределах ЮЛТ Приобского месторождения
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 12:30 GMT +309.09.2021 12:3009.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002949Дата и время окончания срока приема заявок Оценка ресурсного потенциала баженовской свиты в пределах ЮЛТ Приобского месторожденияТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оценка ресурсного потенциала баженовской свиты в пределах ЮЛТ Приобского месторождения
Официальный сайт, на котором размещена документация
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