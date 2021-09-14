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Номер извещения
ГП144208
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Почтовый адрес
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
Контактный телефон
+7 495 982-51-33 доб. 21049
Факс
+7 495 982-51-33
Адрес электронной почты
Ekaterina.Umnikova@obghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Умникова Екатерина О
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 17:00 GMT +314.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144208Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144208Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 12:0030.11.2021 12:0030.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144208Подведение итогов не позднее Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБСКИЙ ГХК
Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.
09.10.11.110
43.13.10.120
09.10.11.190
Документация лота
Кол-во: 1
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