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    Главная / Торги / Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П

    Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144208Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вопросы_по_тендеру_09.09.21.docx

    Инструкция.docx

    Вопросы_по_тендеру_08.09.21.docx

    Приложение__1_Информационная_карта.docx

    Форма_письма_о_намерении_участвовать_в_Закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Почтовый адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Контактный телефон

    +7 495 982-51-33 доб. 21049

    Факс

    +7 495 982-51-33

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Umnikova@obghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Умникова Екатерина О

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 17:00 GMT +314.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144208Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 17:0014.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144208Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2021 12:0030.11.2021 12:0030.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144208Подведение итогов не позднее Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202130.11.2021 12:0030.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144208Подведение итогов не позднее Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-ПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБСКИЙ ГХК
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11.110

    Услуги по наклонно-направленному бурению и повторному бурению, забуриванию, цементированию обсадных труб, откачке скважин; глушению и ликвидации скважин и прочие

    43.13.10.120

    Работы по бурению разведочных скважин на нефть и газ

    09.10.11.190

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    13.09_Предквалификационная_оценка_претендентов_скв.__1_П___2_П___3_П.XLSX

    27.09.2021

    Приложение__3_Формы_для_заполнения.rar

    27.09.2021

    Детализация_затрат_на_утилизацию_отходов_бурения.xlsx

    27.09.2021

    Приложение__2_Техническое_задание_на_выполнение_работ_по_строительству_ПС.pdf

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по строительству поглощающих скважин 1-П, 2-П, 3-П"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок до:
    28.02.2021 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Начало приема заявок:
    17.01.2020 г., 10:45
    Дата аукциона:
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