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    Главная / Торги / закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.

    закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144152Дата и время окончания срока приема заявок закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Извещение_для_торгов.docx

    Приложение___1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение___3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение___6_Свидетельство_изготовителя.docx

    ГП144152_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144152Дата и время окончания срока приема заявок закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 11:0027.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144152Подведение итогов не позднее закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144152Подведение итогов не позднее закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.110

    Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1057375/name/6167f2a72d33d8.82664492

    14.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пудра алюминиевая ПАП-2"

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "Лак БТ-577"

    Кол-во: 106

    "Позиция 3"

    "Лак БТ-99"

    Кол-во: 185

    "Позиция 4"

    "Обезжириватель PS 651 Procore Degreaser"

    Кол-во: 5360

    "Позиция 5"

    "Грунт PS 124 Procore EP Primer"

    Кол-во: 17160

    "Позиция 6"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 1003 желтый"

    Кол-во: 1452

    "Позиция 7"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 3020 красный"

    Кол-во: 660

    "Позиция 8"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 7000 серый"

    Кол-во: 1294

    "Позиция 9"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 9017 черный"

    Кол-во: 2469

    "Позиция 10"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 5015 синий"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 7047 светло-серый"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Эмаль PS 327 Procoat Top Finish RAL 6017 зеленый"

    Кол-во: 462

    "Позиция 13"

    "Растворитель Р- 4"

    Кол-во: 4884

    "Позиция 14"

    "Растворитель универсальный Procore Universal Thinner"

    Кол-во: 3498

    "Позиция 15"

    "Покрытие Molykote Metal Protector Plus"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Смазка Литол 24"

    Кол-во: 238

    "Позиция 17"

    "Смазка Солидол жировой Ж"

    Кол-во: 61

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