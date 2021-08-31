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Номер извещения
ГП144152
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144152Дата и время окончания срока приема заявок закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.Колпино
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 11:0027.09.2021 11:0027.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144152Подведение итогов не позднее закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЛКМ с фиксированной ценой за единицу продукции на период 2021-2023 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
20.30.12.110
Документация лота
Кол-во: 22
Кол-во: 106
Кол-во: 185
Кол-во: 5360
Кол-во: 17160
Кол-во: 1452
Кол-во: 660
Кол-во: 1294
Кол-во: 2469
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 462
Кол-во: 4884
Кол-во: 3498
Кол-во: 7
Кол-во: 238
Кол-во: 61
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