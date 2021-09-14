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    Главная / Торги / Автомобиль Лада Ларгус

    Автомобиль Лада Ларгус

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:5914.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.ЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    004-21

    Наименование закупки

    Автомобиль Лада Ларгус

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__004_21_ред._1.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__004_21ред._1.docx

    ПД_поставка_ТС__типов.__запроса_предложений_в_электронной_форме__004_21.doc

    Коммерческое_предложение__004_21.xlsx

    Техническое_задание__004_21.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Контактный телефон

    +7 4852 40-26-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    netrusov-av@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нетрусов Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:59 GMT +314.09.2021 11:5914.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582319Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.Ярославль

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 11:5914.09.2021 11:5914.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582319Дата и время вскрытия заявок Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.Ярославль

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 12:0016.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582319Подведение итогов не позднее Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.Ярославль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582319Подведение итогов не позднее Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Автомобиля Лада Ларгус 1 шт.

    Начальная цена

    950 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Классификатор ОКПД2

    29.10.5

    Средства автотранспортные специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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