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    Главная / Торги / 804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)

    804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002948Дата и время окончания срока приема заявок 804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    804_перенос_ДВ_на_6.09_ДПИ_на_28.09.zip

    Документация и извещение

    804_ТЭР_1_9_ТЭР_КО_24.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 23:5928.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002948Подведение итогов не позднее 804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)

    Начальная цена

    751 305,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048660/name/615adcfd4c5589.45182274

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "804/ТЭР - Оргтехника для нужд Сургутского филиала для нужд ООО "ТЭР" (8.96.МИ.2021)"

    Кол-во: 1

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