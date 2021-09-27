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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - Лот №2: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО, расположенный по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая,19. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - Лот №2: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО, расположенный по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая,19. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144601Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО (нержавеющая сталь), расположенный по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая,19.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - Лот №2: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО, расположенный по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая,19. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая,19.

    Номер извещения

    ГП144601

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №2: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО (нержавеющая сталь), расположенный по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая,19.

    Начальная цена

    6642487.56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    500000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 10:41 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_ГТЕ_ПП_3_ед_публик_27.08.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    500000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Неупокоева Анна Борисовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.neupokoeva@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 359-71-32

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620000, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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