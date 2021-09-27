Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - Лот №2: МТР: Пучок трубный унифицированный 34.0050.00.000 АУНО, расположенный по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая,19. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Лот 1