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Номер извещения
32110583624
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 09:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-16-28
Факс
Адрес электронной почты
l.ushakova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Лира Маратовна
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202129.09.2021 16:0029.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583624Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»
Начальная цена
447 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
96.09.1
96.09
Документация лота
Кол-во: 1
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