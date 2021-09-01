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    Главная / Торги / Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа».

    Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583624Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110583624

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 09:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД ЗК СМП Очистка и дезинфекция резервуаров АНАПА.docx

    Приложение №2 к проекту Договора - Техническое Задание- Резервуары.docx

    Протокол_АН_4804_Очистка_резервуаров.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.ushakova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Лира Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 16:0029.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583624Подведение итогов не позднее Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по очистке и дезинфекции 2-х резервуаров питьевой воды на насосной станции II подъёма для нужд ОАО «Аэропорт «Анапа»

    Начальная цена

    447 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
    Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "

    Адрес местонахождения

    353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт

    Классификатор ОКПД2

    96.09.1

    Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027260/name/61384fc0d6e724.41708526

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистка резервуаров питьевой воды насосной станции 2 подъема"

    Кол-во: 1

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