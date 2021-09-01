www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110582380
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание охранных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5
Контактный телефон
+7 831 416-05-18
Факс
+7 831 416-07-90
Адрес электронной почты
L.Gorbunova@mrgnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Лариса Константиновна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по физической охране
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по физической охране
Начальная цена
6 081 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5
80.10.12.000
80.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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