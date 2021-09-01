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    Главная / Торги / Оказание охранных услуг

    Оказание охранных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:5901.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582380Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по физической охранеНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582380

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03/2021 МИ

    Наименование закупки

    Оказание охранных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.08.2021 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Приложение_к_Форме_1_КП_ВО.docx

    Документация_МРГ_НН_ВО.docx

    Обоснование_НМЦ_охрана_Владимир.docx

    Приложение_1_Проект_договора_МРГ_НН_ВО_ред__09_07.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_ВО.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_ВО.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП_ВО.docx

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5

    Контактный телефон

    +7 831 416-05-18

    Факс

    +7 831 416-07-90

    Адрес электронной почты

    L.Gorbunova@mrgnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Лариса Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по физической охране

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582380Подведение итогов не позднее Оказание услуг по физической охранеНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по физической охране

    Начальная цена

    6 081 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.1

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033503/name/6141dd8f877106.02333685

    15.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023397/name/612f924662dfb2.38346695

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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