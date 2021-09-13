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Номер извещения
32110582255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
техническое перевооружение в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые – 3 объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Почтовый адрес
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
Контактный телефон
+7 4852 40-26-24
Факс
Адрес электронной почты
netrusov-av@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нетрусов Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
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Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 11:59 GMT +313.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582255Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582255Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 12:0016.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)
Начальная цена
10 879 392,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯРГАЗСЕРВИС
Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС
Адрес местонахождения
150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7
42.2
42.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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