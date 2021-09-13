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    Главная / Торги / техническое перевооружение в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые – 3 объекта

    техническое перевооружение в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые – 3 объекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582255Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    011-21

    Наименование закупки

    техническое перевооружение в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые – 3 объекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оценка_крупно.pdf

    Приложение__1_проектная_документация__1_ч.1.rar

    ПД_подряда_СМР_4_типов.___011_21.doc

    Приложение__2__к_ТЗ_сметная_документация.rar

    Приложение__1_проектная_документация__1_ч.2.rar

    Приложение__1_проектная_документация__1_ч.3.rar

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__011_21_ред._1.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__011_21_ред._1.docx

    Техническое_задание__011_21_ред._1.docx

    Итоговый_протокол__011_21.rtf

    Итоговый_протокол_213_21.pdf

    Итоговый_протокол__011_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Юридический адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Почтовый адрес

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Контактный телефон

    +7 4852 40-26-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    netrusov-av@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нетрусов Антон Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:59 GMT +313.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582255Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582255Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 12:0016.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)150020, г. Ярославль, ул. Цветочная, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому перевооружению в части замены газовых колодцев с задвижками на краны шаровые (3 объекта)

    Начальная цена

    10 879 392,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры АО ЯРГАЗСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    150020, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Цветочная, 7

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040446/name/614c52ca8bf8a8.54206851

    23.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035296/name/61444082f2bfb1.71169255

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035738/name/614480144742b6.78143399

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040315/name/614c42428990c0.16870141

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

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