www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144142
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый тендер на право заключения договора по разработке проектной документации и монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах АО «Волтайр-Пром».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
тендер
Дата публикации
24.08.2021 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,
Почтовый адрес
404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А
Контактный телефон
8443240234
Факс
{}
Адрес электронной почты
labun@titancis.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лабун Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Волжский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора по разработке проектной документации и монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах АО «Волтайр-Пром».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144142Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора по разработке проектной документации и монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах АО «Волтайр-Пром».Волжский
Подведение итогов не позднее
02.10.2021 15:0002.10.2021 15:0002.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144142Подведение итогов не позднее право заключения договора по разработке проектной документации и монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах АО «Волтайр-Пром».Волжский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.202102.10.2021 15:0002.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144142Подведение итогов не позднее право заключения договора по разработке проектной документации и монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах АО «Волтайр-Пром».Волжский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора по разработке проектной документации и монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах АО «Волтайр-Пром».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
Адрес местонахождения
404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,
404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А
O
F
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.