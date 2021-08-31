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Номер извещения
ГП144149
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
af.petrov@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Алексей Федорович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144149Дата и время окончания срока приема заявок Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144149Подведение итогов не позднее Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой коммерческого предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
13.96
Документация лота
Кол-во: 1540
Кол-во: 120
Кол-во: 2427
Кол-во: 3627
Кол-во: 216
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Кол-во: 362
Кол-во: 4759
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Кол-во: 75
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Кол-во: 24
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