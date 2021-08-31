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    Главная / Торги / Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.

    Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144149Дата и время окончания срока приема заявок Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144149

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма___2.1_Техническое_предложение.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_и_Спецификация_СК_РусВелдинг_ПОКУПАТЕЛЬ__4_.pdf

    Протокол_решения_ЗП___58_ГП144149_от_06.09.2021__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    af.petrov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144149Дата и время окончания срока приема заявок Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144149Подведение итогов не позднее Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144149Подведение итогов не позднее Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    13.96

    Изделия текстильные технического назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027500/name/61386b0a2b4e53.44648852

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 1540

    "Позиция 2"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 2427

    "Позиция 4"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 3627

    "Позиция 5"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 6"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 7"

    "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)"

    Кол-во: 362

    "Позиция 8"

    "Биомат, толщ. 6-7мм, поверхностная плотность 400 г/м2, плотность при растяжении 6,0 Н/см, относительное удлиннение не менее 50/50 г/м2"

    Кол-во: 4759

    "Позиция 9"

    "Георешетка (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, удлинение при максимальной нагрузке не более-15%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не менее-80%)"

    Кол-во: 84.2

    "Позиция 10"

    "Георешетка (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, удлинение при максимальной нагрузке не более-15%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не менее-80%)"

    Кол-во: 287

    "Позиция 11"

    "Геосетка вязаная 50/50 ПЭТ с размером ячейки 20мм (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждениям, не более 10%, водопроницаемость, не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120 мкм)"

    Кол-во: 303

    "Позиция 12"

    "Геосетка вязаная 50/50 ПЭТ с размером ячейки 20мм (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждениям, не более 10%, водопроницаемость, не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120 мкм)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 13"

    "Геосетка вязаная 50/50 ПЭТ с размером ячейки 20мм (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждениям, не более 10%, водопроницаемость, не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120 мкм)"

    Кол-во: 713

    "Позиция 14"

    "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м"

    Кол-во: 310

    "Позиция 15"

    "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м"

    Кол-во: 71

    "Позиция 18"

    "Геотекстиль (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке не более-20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не более-10%, водопроницаемость не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120мкм)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Геотекстиль (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не более-80%)"

    Кол-во: 670

    "Позиция 20"

    "Геотекстиль нетканый"

    Кол-во: 622

    "Позиция 21"

    "Геотекстиль, прочность при растяжении 30кН/м, водопроницаемость не менее 10м/сут, деформации при максимальной нагрузке не более 20%"

    Кол-во: 120.24

    "Позиция 22"

    "Лента полиэтиленовая как водопрерывающая прослойка по верху земляного полотна"

    Кол-во: 2188

    "Позиция 23"

    "Лента полиэтиленовая как водопрерывающая прослойка по верху земляного полотна"

    Кол-во: 347

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