Геоматериалы для Линейной части (Линейные сооружения), Автомобильные дороги для обустройства Семаковского месторождения.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 1540

"Позиция 2" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 120

"Позиция 3" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 2427

"Позиция 4" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 3627

"Позиция 5" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 216

"Позиция 6" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 33

"Позиция 7" "Биомат ( поверхностная плотность - 200 г/м2, прочность при растяжениии, не менее - 5,0 H/см, относительное удлинение при разрыве, не менее - 12%, количество семян/удобрений, не менее -50/50 г/м2)" Кол-во: 362

"Позиция 8" "Биомат, толщ. 6-7мм, поверхностная плотность 400 г/м2, плотность при растяжении 6,0 Н/см, относительное удлиннение не менее 50/50 г/м2" Кол-во: 4759

"Позиция 9" "Георешетка (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, удлинение при максимальной нагрузке не более-15%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не менее-80%)" Кол-во: 84.2

"Позиция 10" "Георешетка (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, удлинение при максимальной нагрузке не более-15%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не менее-80%)" Кол-во: 287

"Позиция 11" "Геосетка вязаная 50/50 ПЭТ с размером ячейки 20мм (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждениям, не более 10%, водопроницаемость, не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120 мкм)" Кол-во: 303

"Позиция 12" "Геосетка вязаная 50/50 ПЭТ с размером ячейки 20мм (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждениям, не более 10%, водопроницаемость, не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120 мкм)" Кол-во: 75

"Позиция 13" "Геосетка вязаная 50/50 ПЭТ с размером ячейки 20мм (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждениям, не более 10%, водопроницаемость, не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120 мкм)" Кол-во: 713

"Позиция 14" "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м" Кол-во: 310

"Позиция 15" "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м" Кол-во: 24

"Позиция 16" "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Геосинтетические мешки длиной и шириной 1,40м, толщиной 0,40м" Кол-во: 71

"Позиция 18" "Геотекстиль (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке не более-20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не более-10%, водопроницаемость не менее 10м/сут, фильтрующая способность 40-120мкм)" Кол-во: 500

"Позиция 19" "Геотекстиль (прочность при растяжении не менее-30 кН/м, деформация при максимальной нагрузке, не более 20%, прочность при длительном статическом нагружении не менее-50%, сопротивление местным повреждения не более-80%)" Кол-во: 670

"Позиция 20" "Геотекстиль нетканый" Кол-во: 622

"Позиция 21" "Геотекстиль, прочность при растяжении 30кН/м, водопроницаемость не менее 10м/сут, деформации при максимальной нагрузке не более 20%" Кол-во: 120.24

"Позиция 22" "Лента полиэтиленовая как водопрерывающая прослойка по верху земляного полотна" Кол-во: 2188