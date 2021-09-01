Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110582212 Уникальный номер закупки Номер закупки РКСТ-К-008-21 Наименование закупки Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Концессионные коммунальные системы

Все закупки и тендеры РКС-Тамбов Юридический адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519 Почтовый адрес 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5 Контактный телефон +7 4752 70-07-00 доб. 1905 Факс {} Адрес электронной почты DubrovskiyEA@tamcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Дубровский Евгений Александрович Место рассмотрения предложений Тамбов Закупки и тендеры Тамбовская область Ключевые слова:

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