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Номер извещения
32110582212
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1905
Факс
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Адрес электронной почты
DubrovskiyEA@tamcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
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Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 10:00 GMT +301.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582212Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. ТамбоваТамбов
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 10:0001.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582212Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. ТамбоваТамбов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582212Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. ТамбоваТамбов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы по объектам: - Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Dy=100 мм L=400 м. п/э от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова
Начальная цена
3 533 971,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РКС-Тамбов
Все закупки и тендеры РКС-Тамбов
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5
43.22.11
42.21
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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