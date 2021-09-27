Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - МТР: Лот №1: МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Лот 1