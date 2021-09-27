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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - МТР: Лот №1: МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - МТР: Лот №1: МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144597Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи имущества - МТР: Лот №1: МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16. Собственник: ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16

    Номер извещения

    ГП144597

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №1: МТР Запасные части к автомобилю "Икарус" в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16

    Начальная цена

    3134397.32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    260000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-08-2021 10:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_ГТЕ_ПП_3_ед_публик_27.08.2021.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    260000.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Неупокоева Анна Борисовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.neupokoeva@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 359-71-32

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620000, Свердловская область, , Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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