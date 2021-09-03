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Номер извещения
ГП144147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Автошины
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-15-24
Факс
Адрес электронной почты
o.suetina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суетина Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автошины грузовые и легковые
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144147Дата и время окончания срока приема заявок Автошины грузовые и легковыеМосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 18:0024.09.2021 18:0024.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144147Подведение итогов не позднее Автошины грузовые и легковыеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автошины грузовые и легковые
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 17
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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