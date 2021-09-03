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    Главная / Торги / Автошины

    Автошины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144147Дата и время окончания срока приема заявок Автошины грузовые и легковыеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2

    Наименование закупки

    Автошины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 16:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_автошины.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-15-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.suetina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суетина Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины грузовые и легковые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144147Дата и время окончания срока приема заявок Автошины грузовые и легковыеМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 18:0024.09.2021 18:0024.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144147Подведение итогов не позднее Автошины грузовые и легковыеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 18:0024.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144147Подведение итогов не позднее Автошины грузовые и легковыеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины грузовые и легковые

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительные - отсрочка от 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина 33.00-51 нс56 (58) ФТ-116 АМ-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Шина 33.00-51 нс56 (58) ФТ-116 АМ-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Шина 21.00-35 БЕЛ-51 М"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Шина 21.00-35 БЕЛ-51 М"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Шина 21.00-33 ВФ-166 АМ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Шина 21.00-33 ВФ-166 АМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Автошина 18,00-25 ВФ-76БМ нс 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Шина 12.00R20(320R508) нс18 У-4 ИД-304"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Автошина 720х665Р ФД-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Автошина 240х508"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Автошина 320х508Р ИД-304 16с"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Шина 9.00 R20 (260 R508) нс12 И-Н142Б-1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 13"

    "Автошина 12,00 R20 КИ-113 8 нс с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Алтайшина 21.3х24 ИЯВ-79 ис10 инд140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Шина 8.25R20 (240R508) К-84МУ2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Шина 8.15-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Автошина 260х508Р (9,00 R20) ИН-142Б, c камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Автошина 1300х530-533 ВИ-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Автошина 240х508 Р У-2 (8,25 R20)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Шина 6.5х10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Автошина 215х60 R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Автошина 6,50х10 с камерой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Автошина 225х45х17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Автошина 9,00х16 ПСЕ-12,5Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Автошина 205х55 R16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Автошина 195х65 R15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Автошина 205х65 R15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Автошина 195/70 R14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Автошина 175х70 R13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Автошина 185/65 R14"

    Кол-во: 2

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