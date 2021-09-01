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Номер извещения
АП002944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 510
Факс
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Адрес электронной почты
vvasilkova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Владлена Олеговна
Место рассмотрения предложений
-
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)
Начальная цена
45 137 193,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3
24.20
24.20
Документация лота
Кол-во: 1
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