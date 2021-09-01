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    Главная / Торги / 805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)

    805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002944Дата и время окончания срока приема заявок 805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    805_ТЭР_1_6_ТЭР_КО_03.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 510

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vvasilkova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василькова Владлена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.10.202119.10.2021 23:5919.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002944Подведение итогов не позднее 805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)

    Начальная цена

    45 137 193,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032394/name/61407dfe3692a4.13172627

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "805/ТЭР - Трубная продукция для нужд филиала "НКМЗ" для нужд ООО "ТЭР" (11.225.МО.2021)"

    Кол-во: 1

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