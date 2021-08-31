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Номер извещения
32110582257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1164
Факс
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Адрес электронной почты
vyschelkov@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щелков Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582257Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква
Подведение итогов не позднее
02.09.2021 16:0002.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582257Подведение итогов не позднее Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables
Начальная цена
3 220,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 ROLL (52"x50YD)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для резидентов: Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1-3. / For residents: For residents: DDP Customer’s warehouse: 5V, Mezhdunarodnoye Highway, bldg. 1-3, Khimki, Moscow Region, Russia. Для нерезидентов: EXW (FOB) / FCA / For non-residents: EXW (FOB) / FCAРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30
30.30
Документация лота
Кол-во: 2
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