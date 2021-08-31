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    Главная / Торги / Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582257Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582257

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор / Competitive selection procedure Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурентный_отбор_заявка___1100_2021_1.docx

    32110582257_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1164

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vyschelkov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щелков Владимир Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 11:00 GMT +331.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582257Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 16:0002.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582257Подведение итогов не позднее Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582257Подведение итогов не позднее Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Начальная цена

    3 220,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 ROLL (52"x50YD)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для резидентов: Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1-3. / For residents: For residents: DDP Customer’s warehouse: 5V, Mezhdunarodnoye Highway, bldg. 1-3, Khimki, Moscow Region, Russia. Для нерезидентов: EXW (FOB) / FCA / For non-residents: EXW (FOB) / FCAРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара/ Lead time: указать минимально возможный, но не более 70 дней / indicate the lowest possible, but no more 70 days. Условия оплаты/ Payment terms: в соответствии с договором / according to the contract.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025019/name/6132162b115e42.72963376

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "12154W52-50-BMS"

    Кол-во: 2

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