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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110582203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по сопровождению ранее установленной информационно-справочной системы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5
Контактный телефон
+7 4752 70-07-00 доб. 1905
Факс
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Адрес электронной почты
DubrovskiyEA@tamcomsysl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровский Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по сопровождению ранее установленной информационно-справочной системы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582203Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по сопровождению ранее установленной информационно-справочной системыТамбов
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582203Дата и время вскрытия заявок Услуги по сопровождению ранее установленной информационно-справочной системыТамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по сопровождению ранее установленной информационно-справочной системы
Начальная цена
215 196,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РКС-Тамбов
Все закупки и тендеры РКС-Тамбов
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 16А, офис 519
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, д.5
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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