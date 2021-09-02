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Номер извещения
ГП144234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4349
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 10:30 GMT +303.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКММосква
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144234Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
21.20.10.111
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 1000
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 175
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 600
Кол-во: 1500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 200
Кол-во: 75
Кол-во: 250
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 10000
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 125
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 150
Кол-во: 125
Кол-во: 400
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 75
Кол-во: 2500
Кол-во: 100
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 75
Кол-во: 25
Кол-во: 75
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 75
Кол-во: 25
Кол-во: 6
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 5
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 75
Кол-во: 5
Кол-во: 250
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1500
Кол-во: 125
Кол-во: 75
Кол-во: 200
Кол-во: 125
Кол-во: 150
Кол-во: 15
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 500
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 375
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 125
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 250
Кол-во: 300
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 12000
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 125
Кол-во: 10
Кол-во: 250
Кол-во: 5
Кол-во: 250
Кол-во: 25
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 2000
Кол-во: 2000
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 2000
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 375
Кол-во: 250
Кол-во: 75
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 75
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 75
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 75
Кол-во: 30
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 25
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 125
Кол-во: 75
Кол-во: 250
Кол-во: 30
Кол-во: 375
Кол-во: 1000
Кол-во: 250
Кол-во: 3
Кол-во: 125
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 500
Кол-во: 75
Кол-во: 25
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 450
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 500
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 125
Кол-во: 15
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 375
Кол-во: 375
Кол-во: 375
Кол-во: 250
Кол-во: 125
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 25
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 2500
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 125
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 12
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 09:30 GMT +302.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКММосква
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144234Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
21.20.10.111
Документация лота
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 1500
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 10000
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 3000
Кол-во: 500
Кол-во: 5000
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 10000
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 300
Кол-во: 3
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
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