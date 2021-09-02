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    Главная / Торги / Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Протокол_ГП144234.pdf

    Протокол_ГП144234.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:30 GMT +303.09.2021 10:3003.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144234Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144234Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Ковыктинского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.111

    Препараты стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038372/name/6149d8bf117610.16701961

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП в сумке СМУ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мешок дыхательный реанимационный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Термометр ртутный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Термометр инфракрасный WF-4000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Шина Крамера для нижних конечностей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Шина Крамера для верхних конечностей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Шпатель медицинский деревянный стерильный №1 (N100)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Шприц 2мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 9"

    "Шприц 3мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Шприц 5мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Шприц 10мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Шприц 20мл №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Шприц 150мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Наркотест на 10 видов наркотиков"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Бахилы для обуви 50пар/упак."

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Глюкометр Сателлит ПКГ-03 экспресс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Жгут кровоостанавливающий "Эсмарха""

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Жгут венозный "Меридиан""

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Катетер внутривенный G23"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Катетер внутривенный 22G"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Катетер внутривенный 18G"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Катетер внутривенный 20G"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Костыли"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции медизделий ЕДПО 1-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции медизделий ЕДПО 3-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции медизделий ЕДПО 5-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Система для инфузий"

    Кол-во: 150

    "Позиция 28"

    "Азитромицин, капс. 500 мг № 3"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "Аджисепт, таб. № 24"

    Кол-во: 250

    "Позиция 30"

    "Адреналин, р-р, амп.,1 мг, № 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Алмагель, фл., 170 мл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 32"

    "Алмадез хлор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Алмадез концентрат, уп. 1 л"

    Кол-во: 175

    "Позиция 34"

    "Алмадез экспресс, уп. 1 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Алмадез экспресс, уп. 50 мл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 36"

    "Аллохол, таб. № 50"

    Кол-во: 125

    "Позиция 37"

    "Амброксол, таб. 30 мг № 20"

    Кол-во: 600

    "Позиция 38"

    "Амиксин 60 мг, таб. № 10"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 39"

    "Амоксиклав, таб. 250 мг № 15"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 40"

    "Амоксициллин, таб., 0,5, № 10"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Анаприлин, таб. 40 мг № 50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Анализатор паров этанола DS II"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Анальгин, таб., 0,5, № 10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Анальгин, р-р, 2,0, амп."

    Кол-во: 75

    "Позиция 45"

    "Анти-ангин, таб. № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 46"

    "АнтиГриппин, пор., пак., № 10"

    Кол-во: 350

    "Позиция 47"

    "АнтиГриппин, таб. № 10"

    Кол-во: 350

    "Позиция 48"

    "АнтиГриппин АНВИ, капс. № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 49"

    "Анузол, суппозитории, № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 50"

    "Андипал, таб. № 10"

    Кол-во: 125

    "Позиция 51"

    "Апизартрон, мазь, туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 52"

    "Аспирин-С, таб., № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Аспирин УПСА, уп."

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Аскофен-П, таб. № 10"

    Кол-во: 125

    "Позиция 55"

    "Ацетилсалиц. к-та, таб. № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 56"

    "Ацикловир, мазь 5 %, 5 гр., туб."

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Ацикловир, таб., 400 мг, № 20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "АЦЦ, таб. 200 мг № 20"

    Кол-во: 350

    "Позиция 59"

    "АЦЦ, пор. 200 мг № 20, пак."

    Кол-во: 350

    "Позиция 60"

    "Аугментин 875/125 мг, таб. № 14"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 61"

    "Бальзам "Золотая звезда", 5 гр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Банеоцин, мазь, туб."

    Кол-во: 75

    "Позиция 63"

    "Банеоцин, порошок уп. 10,0 г"

    Кол-во: 75

    "Позиция 64"

    "Баралгин-М, р-р, 5,0, амп. №5"

    Кол-во: 75

    "Позиция 65"

    "Бахилы одноразовые, пар"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 66"

    "Белластезин, таб. № 10"

    Кол-во: 75

    "Позиция 67"

    "Бепантен, крем 5 %, туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Беродуал-аэрозоль, фл., 10 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Бинт липкий 10х25, шт."

    Кол-во: 125

    "Позиция 70"

    "Бинт нестерильный 7х10, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 71"

    "Бинт нестерильный 5х10, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 72"

    "Бинт нестерильный 7х14, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 73"

    "Бинт нестерильный 10х16, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "Бинт стерильный 5х10, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 75"

    "Бинт стерильный 7х14, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Бинт стерильный 10х16, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 77"

    "Бинт эластичный 3мх8см"

    Кол-во: 125

    "Позиция 78"

    "Бинт эластичный 8смх5м"

    Кол-во: 125

    "Позиция 79"

    "Бисептол, таб., 480 мг, № 28"

    Кол-во: 125

    "Позиция 80"

    "Брал, таб., № 20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 81"

    "Брилиантовая зелень, р-р, фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 82"

    "Бромгексин, таб. 8 мг, № 50"

    Кол-во: 400

    "Позиция 83"

    "Валидол, таб., 60 мг., № 10"

    Кол-во: 125

    "Позиция 84"

    "Валерианы экстр. 20 мг, таб. № 50"

    Кол-во: 250

    "Позиция 85"

    "Валокордин, капли, 50 мл, фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 86"

    "Валокордин, капли, 20 мл, фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 87"

    "Вата, 250 гр., уп. нестер."

    Кол-во: 125

    "Позиция 88"

    "Вата стерильная, 100 гр., уп."

    Кол-во: 125

    "Позиция 89"

    "Ватные палочки № 100, уп."

    Кол-во: 250

    "Позиция 90"

    "Верапамил, таб., 40 мг, № 30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 91"

    "Венарус, таб., 500 мг., № 60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Визин, капли глазные, фл."

    Кол-во: 150

    "Позиция 93"

    "Викасол, таб. 15 мг. № 20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 94"

    "Викаир, таб. № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Випросал В, мазь, туб."

    Кол-во: 75

    "Позиция 96"

    "Витамин С 1000 мг, таб. № 20"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 97"

    "Вода для инъекций 2,0 мл, амп. № 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Вольтарен, гель, туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 99"

    "Галазолин, капли 0,1 %, 10 мл., фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 100"

    "Гастал, таб. № 30"

    Кол-во: 250

    "Позиция 101"

    "Гексорал аэрозоль 0,2 %, фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 102"

    "Гевискон, фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 103"

    "Гентамицин р-р 2,0 № 10, амп."

    Кол-во: 25

    "Позиция 104"

    "Гемодез-8000, фл. 200,0 мл"

    Кол-во: 75

    "Позиция 105"

    "Гепарин 5 тыс. МЕ/мл, 5,0 мл., № 5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Гипотиазид, таб. 25 мг, № 20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 107"

    "Грамидин НЕО, таб. № 18"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Губка гемостатическая, шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Гутталакс, капли, 30 мл, фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 110"

    "Глицин, таб., 100 мг., № 50"

    Кол-во: 125

    "Позиция 111"

    "Глюкоза р-р 5 %, 200,0, фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 112"

    "Глюкоза р-р 40 %, амп. 10,0 мл № 10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 113"

    "Глюкометр ПКГ-03 Сателлит экспресс, шт."

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Грудной сбор № 2, уп. № 20, пак."

    Кол-во: 50

    "Позиция 115"

    "Грудной сбор № 4, уп. № 20, пак."

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "ГриппоФлю, пор., пак. № 10"

    Кол-во: 125

    "Позиция 117"

    "Де-Нол, таб. 120 мг, № 56"

    Кол-во: 50

    "Позиция 118"

    "Декспантенол, мазь 5%, туб., 25 гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Д-Пантенол, крем 5%, туб., 50 гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Дексаметазон 4 мг, амп. № 25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "Дентагуттал, капли, фл., 10 мл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 122"

    "Дефибриллятор ZOLL AED Plus"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Дибазол, таб. 2 мг № 10"

    Кол-во: 75

    "Позиция 124"

    "Дибазол 1 % раствор, амп. 1,0 мл № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Диклофенак, р-р, 3 мл № 5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 126"

    "Диклофенак, мазь 1 %, 30 гр., туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 127"

    "Диклофенак рет., таб, 100 мг № 20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 128"

    "Димедрол р-р, 1 мл, амп. № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Диски ватные №100, уп."

    Кол-во: 100

    "Позиция 130"

    "Дисоль, раствор, 200 мл, фл."

    Кол-во: 25

    "Позиция 131"

    "Диазолин, др. 100 мг № 10"

    Кол-во: 75

    "Позиция 132"

    "Дофамин, р-р 4%, 5мл, амп, № 10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Дротаверин, таб. 40 мг № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 134"

    "Дюфалак сироп 200 мл, фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 135"

    "Дицинон 2,0 мл, амп., № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 136"

    "Жгут Эсмарха, шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "Жгут кровоост. "Виталфарм", шт."

    Кол-во: 25

    "Позиция 138"

    "Жгут кровоост. "Меридиан", шт."

    Кол-во: 25

    "Позиция 139"

    "ЗАЖИМ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ" ПРЯМОЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Ибуклин, таб., № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 141"

    "Ибупрофен, таб., 200 мг., № 50"

    Кол-во: 125

    "Позиция 142"

    "ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ, 180 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Изокет, спрей, 15 мл., фл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Изоптин СР, таб, № 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Ингавирин 90 мг, капс. № 10"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 146"

    "Индометацин, мазь 10 %, 40 гр., туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 147"

    "Индометацин, таб. 0,025 мг № 30"

    Кол-во: 75

    "Позиция 148"

    "Инокаин 0,4% капли 5мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 149"

    "Йод, 5 % р-р, фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 150"

    "Ихтиол мазь 20 %, 20 гр., туб."

    Кол-во: 150

    "Позиция 151"

    "Кальция глюконат 10%-10,0 № 10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 152"

    "Каметон флакон 45мл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 153"

    "Кандибиотик, капли, 5 мл., фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 154"

    "Каптоприл, таб. 50 мг № 40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 155"

    "Капсикам мазь, туб., 50 гр."

    Кол-во: 125

    "Позиция 156"

    "Карсил, др., 35 мг. № 80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Катетер "бабочка" (23 G), шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 158"

    "Катетер в/в 0,9*25/1,1*32 (22 G)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 159"

    "Катетер в/в (20 G)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 160"

    "Катетер в/в (18 G)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 161"

    "Кетанов, таб. 10 мг № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 162"

    "Кеторол, таб. 10 мг № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 163"

    "Кеторол, р-р, 1 мл, № 10, амп."

    Кол-во: 100

    "Позиция 164"

    "Кеторолак 30 мг/мл, амп 1,0 №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 165"

    "Кеторолак 10 мг, таб. № 20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 166"

    "К-та аскорб. с глюк., таб. № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 167"

    "К-та аскорбиновая, р-р 2 мл № 10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 168"

    "К-та аминокапроновая, р-р, пак. 250 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 169"

    "Клей БФ, туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 170"

    "Клотримазол, мазь 1 %, туб., 20 гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 171"

    "Комплект шин иммобилизационных пневматических КШв-6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 172"

    "Костыли, пар"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Коделак, таб. № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 174"

    "Колдрекс пак. № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 175"

    "Комбилипен, р-р, 2,0, № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Кордиамин 25 % р-р № 10, амп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Коринфар, таб., 10 мг., № 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "КОРНЦАНГ ПРЯМОЙ 250 ММ МТ-Щ-20-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Кофеин, р-р, 1,0, амп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Креон, капс. № 50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Ксефокам 8 мг/2мл, фл., № 5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 182"

    "Ксефокам, таб., 8 мг, № 10"

    Кол-во: 125

    "Позиция 183"

    "Кислота борная 3 %, 25 мл., р-р, фл."

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Ксилен, капли 0,1 %, 10 мл., фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 185"

    "Колдакт ФлюПлюс, капс. № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 186"

    "Контейнер для обработки мед. изделий ЕДПО-1С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Контейнер для обработки мед. изделий ЕДПО-3С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Контейнер для обработки мед. изделий ЕДПО-5С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Корвалол, таб. № 20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 190"

    "Корвалол, капли, фл., 15/25 мл."

    Кол-во: 50

    "Позиция 191"

    "Корнерегель, туб. 5 г."

    Кол-во: 200

    "Позиция 192"

    "Лазикс 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Лазолван, сироп, фл., 100 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Лазолван, таб. 30 мг № 20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "Левомеколь, мазь, 40 гр., туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 196"

    "Левомицетин, таб, 500 мг, № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 197"

    "Левомицетиновые капли 10 мл., фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 198"

    "Левофлоксацин 500 мг, таб. № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 199"

    "Лейкопластырь 2х500, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 200"

    "Лейкопластырь 3х500, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 201"

    "Лейкопластырь 2,5х500, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 202"

    "Лейкопластырь бакт. 4х10, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 203"

    "Лейкопластырь 5х500, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 204"

    "Лейкопластырь бакт. 6х10, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 205"

    "Л-пластырь бакт. Мультипласт, уп."

    Кол-во: 125

    "Позиция 206"

    "Л-пластырь перцовый 6х10, шт"

    Кол-во: 125

    "Позиция 207"

    "Линкомицин 250 мг, капс. № 20"

    Кол-во: 375

    "Позиция 208"

    "Лидокаин, р-р, 2 %, 2 мл амп. № 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Лидокаин, спрей, фл."

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Линекс, капс., № 48"

    Кол-во: 125

    "Позиция 211"

    "Лозап, таб., 100 мг., № 30"

    Кол-во: 25

    "Позиция 212"

    "Лориста, таб. № 30"

    Кол-во: 25

    "Позиция 213"

    "Лоток почкообразный ЛМП-160"

    Кол-во: 15

    "Позиция 214"

    "Лоток почкообразный ЛМП-200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 215"

    "Лоток почкообразный ЛМП-260"

    Кол-во: 15

    "Позиция 216"

    "Люголь, спрей, 50 гр."

    Кол-во: 250

    "Позиция 217"

    "Лоперамид, таб. 2 мг. № 20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 218"

    "Магния Сульфат р-р, амп. 10,0 № 10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 219"

    "Маннит р-р 200,0 фл."

    Кол-во: 25

    "Позиция 220"

    "Маска одноразовая, шт."

    Кол-во: 12000

    "Позиция 221"

    "Мазь Вишневского, туб., 30 гр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 222"

    "Мазь гепариновая 25 гр., туб."

    Кол-во: 100

    "Позиция 223"

    "Масло облепиховое, супп., № 10"

    Кол-во: 125

    "Позиция 224"

    "Мезатон 10 мг/мл, амп. 1,0 мл № 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Мезим форте, таб., № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 226"

    "Мексидол 50 мг/мл амп. 2,0 №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Меновазин, р-р, фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 228"

    "Метопролол 50 мг, таб. № 30"

    Кол-во: 25

    "Позиция 229"

    "Метронидазол, таб., 250 мг., № 20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 230"

    "Мешок реанимационный, шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Мешки для мед. отходов клааса А, шт."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 232"

    "Мешки для мед. отходов клааса Б, шт."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 233"

    "Монтевизин, капли 0,05 %-10 мл., фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 234"

    "Мидокалм, таб., 150 мг № 30"

    Кол-во: 125

    "Позиция 235"

    "Мильгамма, р-р, 2 мл, амп. № 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 236"

    "Мовалис, р-р, 1,5 мл, амп., № 3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 237"

    "Мовалис, таб., 15 мг № 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 238"

    "Моксонидин, таб. 0,2 мг, № 28"

    Кол-во: 25

    "Позиция 239"

    "Мукалтин, таб. 50 мг № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 240"

    "Муравьиный спирт 1,4 %, 50 мл, фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 241"

    "Мундштук о/р для а/т, шт."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 242"

    "NaCl 0,9 %, 200,0 мл, фл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 243"

    "Набор воронок ушных № 1, 2 , 3, 4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Найз, гель 1 %, туб. 20 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 245"

    "Найз, гель 1 %, туб. 20 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 246"

    "Натрия Тиосульфат, р-р, амп. № 10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Напалечник, шт."

    Кол-во: 200

    "Позиция 248"

    "Нафтизин 0,1 %-10 мл, капли, фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 249"

    "Нимесулид, таб. 100 мг № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 250"

    "Нитроглицерин, таб., 0,5, № 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Нитроминт спрей, фл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 252"

    "Нитроксолин УБФ, таб., № 50"

    Кол-во: 375

    "Позиция 253"

    "Нитрофунгин 1 % р-р, фл., 25 мл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 254"

    "Новопассит р-р, 200 мл., фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 255"

    "Новокаин 0,5% р-р, амп. 5,0 № 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Носилки продольно и поперечно складные НППС-ММ на опорах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Но-Шпа, р-р, 20 мг, амп, № 25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 258"

    "Но-Шпа, таб., 40 мг., № 100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 259"

    "Носилки тканевые, шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "НОЖНИЦЫ С ПУГОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ, 185 ММ, шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ, 140 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ, 140 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Нурофен 5 % - 50 гр., гель, туб."

    Кол-во: 75

    "Позиция 264"

    "Нурофен, таб., № 20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 265"

    "Одноразовый степлер сшивающий кожный, с принадлежностями"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Оксолин, мазь, туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 267"

    "Октенисепт, фл. 250 мл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 268"

    "Олазоль, аэрозоль, фл., 80 гр."

    Кол-во: 75

    "Позиция 269"

    "Омепразол 20 мг., капс., № 30"

    Кол-во: 125

    "Позиция 270"

    "Омез, капс. 20 мг № 30"

    Кол-во: 125

    "Позиция 271"

    "Отипакс, капли ушные, фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 272"

    "Офлоксацин 200 мг, таб. № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 273"

    "Офтальмоферон, капли, 10 мл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 274"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 275"

    "Пантенол-Д, крем 5 %-25 мг., туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 276"

    "Пантенол, спрей, фл., 130 гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 277"

    "Панкреатин 25 ЕД, таб. № 60"

    Кол-во: 125

    "Позиция 278"

    "Папаверин, р-р 2%-2 мл, амп, № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 279"

    "Парацетамол, таб. 500 мг № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 280"

    "Пакет гипотерм., шт."

    Кол-во: 125

    "Позиция 281"

    "Пенталгин, таб. № 12"

    Кол-во: 250

    "Позиция 282"

    "Перекись водорода 5 % р-р, фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 283"

    "Перчатки мед. нестер. уп. 100 шт."

    Кол-во: 75

    "Позиция 284"

    "Платифиллин 1,0 мл, амп., № 10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 285"

    "ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ ПА150Х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 286"

    "ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 250Х2,5 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Пипетка, шт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 288"

    "Повязка стер. Космопор, 10х6, шт."

    Кол-во: 75

    "Позиция 289"

    "Повязка мед. для фиксации руки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 290"

    "Повязка для фиксации в/в катетеров, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 291"

    "Полисорб МП, порошок, бан., 25 гр."

    Кол-во: 200

    "Позиция 292"

    "Полоски Omnistrip для стягивания краев раны стер. 6х76 мм, уп. № 150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 293"

    "Полоски Omnistrip для стягивания краев раны стер. 3х76 мм, уп. № 150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 294"

    "Полифепан, пор., № 10, пак."

    Кол-во: 200

    "Позиция 295"

    "Преднизолон, 30 мг, амп., №3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 296"

    "Пустырника экстракт 14 мг, таб. № 50"

    Кол-во: 250

    "Позиция 297"

    "Пульмикорт 0,5 мг/мл суспензия для ингаляций, уп. № 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Пульсоксиметр медицинский Armed YX301"

    Кол-во: 15

    "Позиция 299"

    "Регидрон, порошок, пак. № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 300"

    "Реополиглюкин р-р, пак. 200,0 мл"

    Кол-во: 75

    "Позиция 301"

    "Релиф, суппозитории, № 12"

    Кол-во: 250

    "Позиция 302"

    "Рингера раствор 250 мл, уп."

    Кол-во: 30

    "Позиция 303"

    "РиниКолд, таб. №10"

    Кол-во: 375

    "Позиция 304"

    "Римантадин, таб. 50 мг № 20"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 305"

    "Риностоп, капли 0,1 %-10 мл., фл."

    Кол-во: 250

    "Позиция 306"

    "РОТОРАСШИРИТЕЛЬ С КРЕМАЛЬЕРОЙ ДЛИНОЙ 190ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Салициловая кислота, 2 % спиртовый раствор, фл. 40 мл"

    Кол-во: 125

    "Позиция 308"

    "Салфетка влажная а/б, № 10, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 309"

    "Салфетка стер. 5*5 см, № 10, шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 310"

    "Салфетка стер. 16*14, уп. № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 311"

    "Салфетка стер. 45х29, уп. №5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 312"

    "Салфетка спиртовая, уп. № 120"

    Кол-во: 100

    "Позиция 313"

    "Сальбутамол, аэрозоль, фл., 90 доз"

    Кол-во: 25

    "Позиция 314"

    "Сенаде, таб. № 500"

    Кол-во: 12

    "Позиция 315"

    "Серная мазь простая 30 гр., туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 316"

    "Слабилен, таб. 5 мг, № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 317"

    "Смекта, пор, 3 гр., № 10, пак."

    Кол-во: 75

    "Позиция 318"

    "Софрадекс, капли 5 мл, фл."

    Кол-во: 75

    "Позиция 319"

    "Система в/в"

    Кол-во: 500

    "Позиция 320"

    "Синтомицин, линимент 10 %"

    Кол-во: 75

    "Позиция 321"

    "Скальпель одноразовый стерильный №18, уп.10 шт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 322"

    "Солодки сироп, фл. 100 мл."

    Кол-во: 500

    "Позиция 323"

    "Солкосерил гель гл., 5 гр., туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 324"

    "Солкосерил мазь, 20 гр., туб."

    Кол-во: 25

    "Позиция 325"

    "Спазмалгон амп. 5,0 № 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 326"

    "Стаканчик одноразовый для сбора анализов"

    Кол-во: 500

    "Позиция 327"

    "Стоптуссин 100 мг, таб, № 20"

    Кол-во: 450

    "Позиция 328"

    "Стоптуссин, капли, 10 мл.,фл."

    Кол-во: 450

    "Позиция 329"

    "Стоптуссин, капли, 50 мл., фл."

    Кол-во: 450

    "Позиция 330"

    "Стопдиар 100 мг, таб. № 24"

    Кол-во: 250

    "Позиция 331"

    "Стрептоцид, пор., 2 гр, пак."

    Кол-во: 250

    "Позиция 332"

    "Супрадин, таб. № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 333"

    "Сульфацил натрия, капли, фл., 10 мл."

    Кол-во: 300

    "Позиция 334"

    "Супрастин, р-р, 2 %-1мл, № 5, амп."

    Кол-во: 50

    "Позиция 335"

    "Супрастин, таб, 25 мг, № 20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 336"

    "Таблетки от кашля № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 337"

    "Тавегил, таб., № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 338"

    "Темпалгин, таб., № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 339"

    "Тенорик, таб., № 28"

    Кол-во: 20

    "Позиция 340"

    "Термометр медицинский, шт."

    Кол-во: 200

    "Позиция 341"

    "Термопсол, таб., № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 342"

    "Трисоль, раствор, 200 мл, фл."

    Кол-во: 50

    "Позиция 343"

    "Тонометр механический AND UA-200, шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 344"

    "Троксевазин, капс., № 50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 345"

    "Троксерутин, капс., 300 мг., № 30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 346"

    "Троксерутин, гель 2 %, туб."

    Кол-во: 100

    "Позиция 347"

    "Тромбо АСС, таб., № 100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 348"

    "Тридерм мазь 15 гр., туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 349"

    "Трисоль, раствор, 200 мл, фл."

    Кол-во: 25

    "Позиция 350"

    "Трихопол, таб., 250 мг., № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 351"

    "Тетрациклин, таб. 100 мг № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 352"

    "Тетрациклиновая мазь, 3 %, туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 353"

    "Тетрациклин. мазь глазн., 1 %, туб"

    Кол-во: 125

    "Позиция 354"

    "Уголь акт. таб. № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 355"

    "УПСАРИН УПСА 500 мг, таб. № 16"

    Кол-во: 125

    "Позиция 356"

    "Уролесан, капли, 25 мл, фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 357"

    "Уролесан, капс, № 40"

    Кол-во: 125

    "Позиция 358"

    "Фалиминт, др. № 20"

    Кол-во: 125

    "Позиция 359"

    "Фарингосепт, таб. № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 360"

    "Фастум гель 2,5 %-30 гр., туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 361"

    "Фенистил гель, туб. 30 гр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 362"

    "Фестал, др., № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 363"

    "Фильтрум-СТИ, таб, 400 мг, № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 364"

    "Финалгон, мазь, 20 г, туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 365"

    "Фитолизин, паста, туб., 100 гр."

    Кол-во: 125

    "Позиция 366"

    "Фитолакс, таб., № 40"

    Кол-во: 125

    "Позиция 367"

    "Флуцинар мазь 0,025%-15 гр., туб."

    Кол-во: 125

    "Позиция 368"

    "Фонендоскоп CS Medica CS-417, шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 369"

    "Фукорцин, спиртовый раствор, фл. 25 мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 370"

    "Фуразолидон, таб., 50 мг, № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 371"

    "Фурациллин, таб., 20 мг, № 10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 372"

    "Фуросемид, таб., 4 мг., № 50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 373"

    "Фуросемид 10 мг/мл, амп. 2,0, № 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Хлоргексидин, р-р, фл."

    Кол-во: 300

    "Позиция 375"

    "Хлорэтил аэрозоль, фл. 320 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 376"

    "Хондроксид, гель, 5 %, туб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 377"

    "Холензим, таб. № 50"

    Кол-во: 125

    "Позиция 378"

    "Церукал 10 мг, таб. № 50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 379"

    "Церукал, р-р, 10 мг-2 мл, амп, № 10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 380"

    "Цефтриаксон, 1,0 гр, порошок, фл."

    Кол-во: 200

    "Позиция 381"

    "Циклоферон, таб. № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 382"

    "Ципролет, таб. 250 мг № 10"

    Кол-во: 375

    "Позиция 383"

    "Ципролет, таб. 500 мг № 10"

    Кол-во: 375

    "Позиция 384"

    "Ципрофлоксацин, 0,5, таб., № 10"

    Кол-во: 375

    "Позиция 385"

    "Цитрамон, таб. № 10"

    Кол-во: 250

    "Позиция 386"

    "Цинковая мазь, туб. 30 гр."

    Кол-во: 125

    "Позиция 387"

    "Шина транспортная лестничная тип Крамера (комплект рука-нога), шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 388"

    "Шина эластичная полимерно-алюминиевая взрослая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 389"

    "Шовный материал ПГА 3/0 плетеная, L75см,игла 20 мм,изгиб 1/2, шт."

    Кол-во: 250

    "Позиция 390"

    "Шпатель одноразовый, уп. 100 шт."

    Кол-во: 25

    "Позиция 391"

    "Шприц 2,0 мл, шт."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 392"

    "Шприц 3,0 мл, шт."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 393"

    "Шприц 5,0 мл, шт."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 394"

    "Шприц 10,0 мл, шт."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 395"

    "Шприц, 20,0 мл, шт."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 396"

    "Шприц, 150,0 мл, шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 397"

    "Эгилок 100 мг таблетки № 30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 398"

    "Эгилок 25 мг таблетки № 60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 399"

    "Экспресс-тест на 10 видов наркотиков, шт."

    Кол-во: 300

    "Позиция 400"

    "Элеутерококка экстракт, фл."

    Кол-во: 125

    "Позиция 401"

    "Эналаприл, таб. 10 мг № 20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 402"

    "Энап, таб. 10 мг № 20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 403"

    "Энам, таб. 10 мг № 20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 404"

    "Энап Р 1,25 мг/мл, амп. 1 мл № 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 405"

    "Энтерофурил, капс., 20 мг, № 16"

    Кол-во: 500

    "Позиция 406"

    "Эргоферон, таб. № 20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 407"

    "Эритромицин. мазь, туб., 15 гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 408"

    "Эспумизан, капс., № 25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 409"

    "Этамзилат р-р, 2,0 мл., № 10, амп."

    Кол-во: 12

    "Позиция 410"

    "Эуфиллин, таб. 150 мг № 30"

    Кол-во: 25

    "Позиция 411"

    "Эуфиллин, р-р, 2,4 %-10,0, № 10, амп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 412"

    "Эффералган УПСА, таб. № 16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 413"

    "ЯЗЫКОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ МТ-Я-4, 160 ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 414"

    "Копье для удаление инородного тела из глаза"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 09:30 GMT +302.09.2021 09:3002.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 15:0017.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144234Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144234Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для Чаяндинского НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.111

    Препараты стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038374/name/6149d90f41dd69.08339043

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аджисепт таблетки №24"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Азитромицин 500мг капсулы №3"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Аллохол таблетки №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Амброксол 30мг таблетки №20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Амиксин 125мг таблетки №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Антигриппин порошок №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Антигриппин таблетки №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Анузол свечи №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Ацикловир 200мг таблетки №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Ацикловир 5% мазь 5г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "АЦЦ 200 200мг таблетки №20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Аскорил сироп флакон 200мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Баралгин М 5мл ампулы №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Валидол 60мг таблетки №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Цинк + Витамин С таблетки №50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Корвалол флакон 25мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Гексорал аэрозоль 0,2% 40мл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Гепариновая мазь 25г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Глицин 100мг таблетки №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Глюкоза 5% 200мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Стрепсилс таблетки №24"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 22"

    "Де-нол 120мг таблетки №56"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Дексаметазон 4мг/1мл ампулы №25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Диклофенак 75мг/3мл ампулы №5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Нурофен экспресс 5% гель 50г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Найз 100мг таблетки №20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Димедрол 1% 1мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Доксициклин 0,1г таблетки №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Калия перманганат 5г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Кетанов 10мг таблетки №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Кислота ацетилсалициловая 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "Левомицетин 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "Магния сульфат 25% 10мл ампулы №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Натрия тиосульфат 30% 10мл ампулы №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Натрия хлорид 0,9% 10мл №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 36"

    "Но-шпа 40мг таблетки №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Новокаин 5мл ампулы №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Оксолин мазь 10г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Фестал драже №40"

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Парацетамол 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Перекись водорода раствор 3% 100мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Преднизол 30мг/1мл ампулы №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Рингера раствор 400мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Колдрекс порошок №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Ксилен капли 0,1% флакон 10мл"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "Ринофлуимуцил 10мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Стрептоцид порошок 2г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Салфетка медицинская спиртовая"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 49"

    "Сульфацил натрия капли 10мл"

    Кол-во: 500

    "Позиция 50"

    "Тавегил 1мг таблетки №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Тетрациклин мазь глазная 1% 3г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Аспирин-С таблетки №10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Уролесан капли 25мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Алмагель 170мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Гастал таблетки №30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Омепразол 20мг капсулы №30"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 57"

    "Лоперамид 2мг таблетки №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Слабилен 5мг таблетки №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Ципролет 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 60"

    "Софрадекс 5мл флакон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Кандибиотик капли ушные 5мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Мильгамма 2мл ампулы №25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Гепарин раствор 5000 ед/мл ампулы №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Шприц 10мл №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 65"

    "Шприц 20мл №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 66"

    "Шприц 5мл №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 67"

    "Система для инфузий"

    Кол-во: 300

    "Позиция 68"

    "Катетер внутривенный 18G"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Катетер внутривенный 20G"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Катетер внутривенный G23"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Игла "бабочка" G21"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Бинт эластичный 5м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Дисоль раствор 200мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Кислота аминокапроновая 5% 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Андипал таблетки №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 76"

    "Бахилы одноразовые"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 77"

    "Перчатки медицинские 100шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Изокет 300 доз аэрозоль 15мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Сальбутамол аэрозоль 12мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Беродуал 20мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Беродуал Н 200 доз аэрозоль 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Анальгин 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 83"

    "Анальгин 50% 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 500

    "Позиция 84"

    "Коринфар 10мг драже №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Пантенол аэрозоль 130г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Перекись водорода раствор 3% 100мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Хлоргексидина биглюконат 0.05% 100мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Регидрон порошок №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Сбор грудной №4 фильтр-пакеты №20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 90"

    "Ново-пассит раствор флакон 200мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Бинт эластичный 3м*8см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Валериана 200мг таблетки №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Мешки для мусора 20л (пакет для отходов класса А)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 94"

    "Мешки для мусора 20л (пакет для отходов класса Б (желтый))"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 95"

    "Контейнер для сбора биоматериалов"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Тест для диагностики инфаркта миокарда (URS-10Т реагент для анализа мочи полоски 10 параметров)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Каметон №1 флакон 45мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 98"

    "Гексорал аэрозоль 0,2% 40мл"

    Кол-во: 150

    "Позиция 99"

    "Бинт липкий 10м*25см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 100"

    "Адреналин 0,1% 1мл ампулы №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Аммиак 10% раствор 40мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Амоксиклав 875мг+125мг таблетки №14"

    Кол-во: 300

    "Позиция 103"

    "Аугментин 875мг+125мг таблетки №14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Бальзам Золотая Звезда 4г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Ринзасип порошок 5г №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Смекта 3г порошок №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 107"

    "Спирт Муравьиный 1,4% флакон 50мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Сульфадиметоксин 500мг таблетки №10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 109"

    "Супрастин 2% 1мл ампулы №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Темпалгин таблетки №20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 111"

    "Викасол 15мг таблетки №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Кислота аминокапроновая 5% 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Кеторолак 30мг/1мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Феназепам 0,1% ампулы №10 (феназепам 1мг таблетки № 50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Лазикс 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Колдрекс порошок №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "феназепам 1мг таблетки № 50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 118"

    "Панкреатин таблетки №60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "Меновазин флакон 40мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 120"

    "Папаверин 2% 2мл ампулы №10"

    Кол-во: 50

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