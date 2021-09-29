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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства: Автомобиль MERCEDES-BENZ V 200 CDI, 2015 года выпуска, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корп. 2, лит. Д, принадлежащего ООО "Газпром инвест РГК"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корп. 2, лит. Д
Номер извещения
ГП144138
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК
Предмет договора
Продажа автотранспортного средства: Автомобиль MERCEDES-BENZ V 200 CDI, 2015 года выпуска, гос. номер: E710MK198, VIN WDF44781313106529, пробег: 34 тыс. км., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корп. 2, лит. Д
Начальная цена
3215000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
100000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
24-08-2021 16:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2021 18:00
Дата и время проведения
01.10.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 200 CDI, 2015 года выпуска, гос. номер: E710MK198, VIN WDF44781313106529, пробег: 34 тыс. км
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
109900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39
Контактный телефон
+7 985 740-93-64
Адрес электронной почты
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скворцов Кирилл Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Скворцов Кирилл Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 985 740-93-64
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 28, корпус 2 литер Д, этаж 4 офис 45-Н часть помещения 39
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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