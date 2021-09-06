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Номер извещения
ГП144145
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Рукав фильтровальный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 16:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 995 897-17-51
Факс
Адрес электронной почты
a.sheverdyaev@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевердяев Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Рукав фильтровальный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144145Дата и время окончания срока приема заявок Рукав фильтровальныйМосква
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 23:5913.09.2021 23:5913.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144145Подведение итогов не позднее Рукав фильтровальныйМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рукав фильтровальный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
28.25.14.120
28.25.14.110
28.25.14.123
Документация лота
Кол-во: 26
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