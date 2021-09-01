Выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций и оборудования на объектах Департамента строительства города Москвы, принятых или находящихся в стадии приемки в эксплуатацию ПАО «МОЭК» (Филиалы № 1-4) на правах аренды (21VP1902)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110582023 Уникальный номер закупки Номер закупки 21VP1902 Наименование закупки Выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций и оборудования на объектах Департамента строительства города Москвы, принятых или находящихся в стадии приемки в эксплуатацию ПАО «МОЭК» (Филиалы № 1-4) на правах аренды (21VP1902) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО МОЭК Юридический адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Почтовый адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Контактный телефон +7 495 587-77-88 Факс {} Адрес электронной почты Koptceva_E_Iu@moek.ru Ф.И.О. контактного лица Копцева Екатерина Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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