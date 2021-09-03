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Номер извещения
32110582054
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка портативных компьютеров 15,6’’ (ноутбуков) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.08.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка портативных компьютеров 15,6’’ (ноутбуков) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582054Дата и время окончания срока приема заявок поставка портативных компьютеров 15,6’’ (ноутбуков) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 10:0003.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582054Дата и время вскрытия заявок поставка портативных компьютеров 15,6’’ (ноутбуков) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 14:0008.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582054Подведение итогов не позднее поставка портативных компьютеров 15,6’’ (ноутбуков) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка портативных компьютеров 15,6’’ (ноутбуков) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).
Начальная цена
349 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
26.20.11.110
46.49.49
Документация лота
Кол-во: 10.00000
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