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    Главная / Торги / заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплекта

    заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 19:0002.09.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144132Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплектаКрасногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    110045

    Наименование закупки

    заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_СКБМ.docx

    график_поставки_шин_110045.pdf

    Извещение_110045_шины.pdf

    Приложение_к_ТЗ_110045.pdf

    Техническое_задание_110045_ШИНЫ_на_год.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 8304

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maleshenko@ckbm.regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алещенко Михаил Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплекта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144132Подведение итогов не позднее заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплектаКрасногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора поставки шин, дисков, камер и ободных лент для фронтальных погрузчиков. размерность 23.5 - 25 количество 104 комплекта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Классификатор ОКПД2

    22.11.14.191

    Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина пневматическая 23.5-25"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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