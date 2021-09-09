294/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта: "Реконструкция участка Москва – Пассажирская – Курская (вкл.) – Москва – Товарная – Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей" на ПК-45+16,32, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 31 (Этап 1) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (327)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП002939 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки 294/ГТ - Строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы на переустройство (вынос, сохранность) тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству объекта: "Реконструкция участка Москва – Пассажирская – Курская (вкл.) – Москва – Товарная – Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей" на ПК-45+16,32, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 31 (Этап 1) для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (327) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 483 Факс {} Адрес электронной почты ldemina@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Демина Лолита Сергеевна Место рассмотрения предложений - Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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