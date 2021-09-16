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    Главная / Торги / Поставка воздуходувов взрывозащитных №AB0003253

    Поставка воздуходувов взрывозащитных №AB0003253

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 11:5916.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воздуходувов взрывозащитныхСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582004

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    AB0003253

    Наименование закупки

    Поставка воздуходувов взрывозащитных №AB0003253

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.08.2021 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_рассмотрения_оценки_сопоставления_и_подведения_итогов_публ.rtf

    _Документация_3253.docx

    _Извещение_3253.docx

    _Приложение_2._Техническая_часть_3253.docx

    _Приложение__к_Форме__1_КП.docx

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок_3253.docx

    _Приложение_к_Форме_1_ТП_3253.xlsx

    _Приложение_1_Проект_договора_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-07-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    79203000707@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапиков Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воздуходувов взрывозащитных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582004Подведение итогов не позднее Поставка воздуходувов взрывозащитныхСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воздуходувов взрывозащитных

    Начальная цена

    327 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    28.25.20.190

    Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.2

    Производство вентиляторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035588/name/614466503523b9.37506261

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство вентиляторов"

    Кол-во: 3.00000

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