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Номер извещения
ГП144154
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистальный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1782
Факс
--
Адрес электронной почты
il.vasilev@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Илья Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144154Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2Москва
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144154Подведение итогов не позднее На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.09.202103.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144154Подведение итогов не позднее На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
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