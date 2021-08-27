Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистальный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2

    Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистальный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144154Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144154

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    283

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистальный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_пгт_Приобье.docx

    Приложение__1__Форма_ТКП__.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1782

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    il.vasilev@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Илья Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144154Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144154Подведение итогов не позднее На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144154Подведение итогов не позднее На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На оказание услуг по перевозке техники по маршруту: -ХМАО, пгт. Приобье, ул. Береговая, д. 31/5 – Иркутская область, п. Магистральный, терминал ООО "СТК Север Строй", ул. Российская д.10 - ХМАО, пгт. Приборье, ул. Береговая, д. 31/5 - 666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут ул. Геологическая, д.2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49

    Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал УРАЛ 58312А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бульдозер LIEBHERR PR 734 L (без навесного оборудования)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Навесное оборубование от бульдозера LIEBHERR PR 734 L ( направляющие-2шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Навесное оборубование от бульдозера LIEBHERR PR 734 L (отвал- 1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Самосвал УРАЛ 58312А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Самосвал УРАЛ 58312А"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ВЕЗЕРФОРД
    Попозиционная № ГП225771
    Оказание автотранспортных услуг для нужд Нижневартовского филиала ООО «Везерфорд» в 2022-23 гг.
    Оказание автотранспортных услуг для нужд Нижневартовского филиала ООО «Везерфорд» в 2022-23...
    592280
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП201645
    Выполнение работ по внутритрубной диагностики газопровода Ду1400
    Выполнение работ по внутритрубной диагностики газопровода Ду1400
    585217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211058879
    Оказание услуг по перевозке пассажиров вместительными комфортабельными транспортными средствами по согласованным маршрутам из аэропорта г. Геленджика
    Оказание услуг по перевозке пассажиров вместительными комфортабельными транспортными...
    590285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    824 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213815
    Оказание услуг по проведени. внутритрубной диагностики Межпромыслового конденсатопровода УКПГ Берегового НГКМ – УКПГ Яро-Яхинского НГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
    Оказание услуг по проведени. внутритрубной диагностики Межпромыслового конденсатопровода УКПГ...
    589462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАС
    Попозиционная № ГП909630
    Оказание комплекса услуг по перевозке баллонов с техническими газами в контейнерах собственности Перевозчика по маршруту: г. Омск, ул. 1-я Казахстанская 32 – Кшукское ГКМ (Камчатский край, координаты 54.748440, 155.776623).
    Оказание комплекса услуг по перевозке баллонов с техническими газами в контейнерах...
    267069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.09.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить