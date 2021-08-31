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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей

    Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦД.xlsx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_запчасти.docx

    тз_запчасти_2021.doc

    Проект_Договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 277-37-23

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    soldatenkov.es@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатенков Е С

    Место рассмотрения предложений

    141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 11:0031.08.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144131Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей141091, Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 27

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей

    Начальная цена

    136 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобильных запчастей и принадлежностей"

    Кол-во: 1

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    1
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    Саха /Якутия/ республика
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