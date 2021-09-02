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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое Село

    Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое Село

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581930Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое СелоКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581930

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое Село

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 15:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    SimanovichEV@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симанович Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое Село

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581930Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое СелоКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене ворот на складе хранения в здании химической лаборатории литер Д (инв. № 27:221:001:015324110:0005), расположенного по адресу: Калининградская область, Неманский район, п. Большое Село

    Начальная цена

    422 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.110

    Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32.1

    Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов"

    Кол-во: 1.00000

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