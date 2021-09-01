Лот 1

МИ №21VP2125 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4, с.1А, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Бауманская, вл.7, стр. 1А, ул. 2-я Бауманская, вл. 5, (Участок 1.1)», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Бауманская, вл. 7, стр. 1А, ул. 2-я Бауманская, вл. 5, стр. 1, 1Д, 1КИЗО, 2-14, 16, 10, 20, 21, 22, 24, 25; вл. 7, стр. 1, 2, 3 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)