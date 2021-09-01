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Номер извещения
32110582364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
24.08.2021 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
Почтовый адрес
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
Контактный телефон
+7 812 333-47-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Zakharova_OS@gazprom-investgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582364Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 18:0001.10.2021 18:0001.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582364Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 18:0001.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582364Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а
Начальная цена
422 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 440 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
41.2
41.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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