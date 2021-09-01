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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а

    Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110582364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    120/ГИГ/120/19.08.21/КО

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    24.08.2021 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения_к_Документации___120_ГИГ_120_19.08.21_КО.rar

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Протокол_подведения_итогов_для_размещения_в_ЕИС.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А

    Почтовый адрес

    190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 333-47-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Zakharova_OS@gazprom-investgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110582364Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110582364Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 18:0001.10.2021 18:0001.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582364Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 18:0001.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110582364Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7аСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а

    Начальная цена

    422 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 440 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    8 440 000,00

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А

    190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    41.2

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.2

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026119/name/61362c7ab11810.44957931

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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