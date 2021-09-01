Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110582364 Уникальный номер закупки Номер закупки 120/ГИГ/120/19.08.21/КО Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных и иных работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем», расположенного по адресу: Белгородская область, пос. Майский, ул. Зеленая 7а Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А Почтовый адрес 190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А Контактный телефон +7 812 333-47-07 Факс -- Адрес электронной почты Zakharova_OS@gazprom-investgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Захарова Ольга Сергеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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