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    Главная / Торги / Коагулянт

    Коагулянт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581948Дата и время окончания срока приема заявок КоагулянтТверская обл. ЗАТО Солнечный , ул. Новая , дом 80Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Коагулянт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.08.2021 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_158.docx

    Протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48235 4-49-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@zavod-zvezda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоусова Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тверская обл. ЗАТО Солнечный , ул. Новая , дом 80

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Коагулянт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581948Дата и время окончания срока приема заявок КоагулянтТверская обл. ЗАТО Солнечный , ул. Новая , дом 80

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2021 09:0001.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581948Дата и время вскрытия заявок КоагулянтТверская обл. ЗАТО Солнечный , ул. Новая , дом 80

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581948Подведение итогов не позднее КоагулянтТверская обл. ЗАТО Солнечный , ул. Новая , дом 80

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коагулянт

    Начальная цена

    468 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024815/name/6131f581ed1960.98070373

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 6.00000

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