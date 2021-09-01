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Номер извещения
32110581797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.08.2021 15:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ КРУПСКОЙ, ЗДАНИЕ 5Б, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
622002, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЧЕРНЫХ, ДОМ 19
Контактный телефон
+7 3435 23-05-60
Факс
Адрес электронной почты
korshunov_av@ge-nt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коршунов Андрей Владиславович
Место рассмотрения предложений
622051 г. Нижний Тагил ул. Крупской, здание 5Б строение 1
Закупки и тендеры
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Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы стальной для производственных нужд НТ МУП «Горэнерго-НТ»
Начальная цена
1 501 346,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НТ МУП ГОРЭНЕРГО-НТ
Все закупки и тендеры НТ МУП ГОРЭНЕРГО-НТ
Адрес местонахождения
622051, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ КРУПСКОЙ, ЗДАНИЕ 5Б, СТРОЕНИЕ 1,
622002, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛ ЧЕРНЫХ, ДОМ 19
24.20.13.110
24.20.1
Документация лота
Кол-во: 0.30000
Кол-во: 1.55000
Кол-во: 1.30000
Кол-во: 3.40000
Кол-во: 5.40000
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