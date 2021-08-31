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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.

    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002932Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002932

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00493

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_КР_АСУТП_Г ПХГ.docx

    Приложения к ТЗ.rar

    21-00493 Документация.doc

    КП 1000774193 Гт ПХГ КР АСУ ТП.xlsx

    ПРОЕКТ Договора субподряда по КР на конкурентной основе.docx

    АП002932_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-81 доб. 2819

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пухкало Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002932Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 17:0031.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП002932Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 23:0002.09.2021 23:0002.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002932Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 23:0002.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002932Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году.

    Начальная цена

    4 638 661,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024066/name/6130bf53e90e11.79253732

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов АСУ ТП ООО «Газпром ПХГ» в 2021 году."

    Кол-во:

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