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    Главная / Торги / закупка свай

    закупка свай

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002931Дата и время окончания срока приема заявок закупка свайСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка свай

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анонс.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка свай

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 15:00 GMT +327.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002931Дата и время окончания срока приема заявок закупка свайСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0310.09.2021 15:0310.09.2021 15:03Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002931Подведение итогов не позднее закупка свайСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0310.09.2021 15:03Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002931Подведение итогов не позднее закупка свайСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка свай

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.42

    Алюминий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свая СВ-159х8.IV.A-1Л-260(10)-5,0 ТУ5260-043-89632342-2015"

    Кол-во: 4

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