Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Невозможно определить количество (объем). Перечень наименований, единиц измерения, количества и характеристик товаров, которые могут быть поставлены по договору, указаны в Таблице Приложения 3 к документации – «Техническое задание». В период исполнения договора Заказчик вправе заказывать необходимые ему наименования товара в требуемом количестве.