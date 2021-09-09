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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее

    Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581757Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнееОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581757

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    24.08.2021 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение.docx

    Приложение_1__к_документации_АЭФ__Проект_договора.docx

    Приложение_3__к_документации_АЭФ___Техническое_задание.docx

    Утвержденное.pdf

    Приложение_4_к_документации_АЭФ____Обоснование_НМСЦет.docx

    Приложение_2_к_документации_АЭФ___Формы_документов.docx

    2._Документация.doc

    Протокол_рассмотрения__2_частей_заявок_ОАЭФ__Подведения_итогов_.docx

    Протокол_рассмотрения__2_частей_заявок_ОАЭФ__Подведения_итогов_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАГНИТ
    Все закупки и тендеры МАГНИТ

    Юридический адрес

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Почтовый адрес

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Контактный телефон

    +7 3812 35-25-37

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@magnit-tko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуева Александра Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581757Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнееОмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее

    Начальная цена

    15 750 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    236 250,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    236 250,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Невозможно определить количество (объем). Перечень наименований, единиц измерения, количества и характеристик товаров, которые могут быть поставлены по договору, указаны в Таблице Приложения 3 к документации – «Техническое задание». В период исполнения договора Заказчик вправе заказывать необходимые ему наименования товара в требуемом количестве.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    город Омск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата надлежащим образом поставленного и переданного по каждой заявке товара осуществляется Заказчиком российскими рублями перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара (УПД или товарная накладная) и предоставления Поставщиком счета и счет-фактуры (при наличии).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАГНИТ
    Все закупки и тендеры МАГНИТ

    Адрес местонахождения

    644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.310

    Топливо дизельное летнее

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033494/name/6141db8e9372e0.72102495

    15.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033495/name/6141db93b64bc2.17902906

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

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