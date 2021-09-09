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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110581757
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
24.08.2021 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Почтовый адрес
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
Контактный телефон
+7 3812 35-25-37
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@magnit-tko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуева Александра Николаевна
Место рассмотрения предложений
Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов: дизельное топливо летнее и зимнее
Начальная цена
15 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
236 250,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Невозможно определить количество (объем). Перечень наименований, единиц измерения, количества и характеристик товаров, которые могут быть поставлены по договору, указаны в Таблице Приложения 3 к документации – «Техническое задание». В период исполнения договора Заказчик вправе заказывать необходимые ему наименования товара в требуемом количестве.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Омск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
644024, Российская Федерация, Омская область, Омск, Декабристов, 45, пом. 19
19.20.21.310
19.20
Документация лота
Кол-во:
Кол-во:
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