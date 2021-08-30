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    Главная / Торги / Подшипники продукция для ПАО "Ижсталь"

    Подшипники продукция для ПАО "Ижсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144119Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подшипники продукция для ПАО "Ижсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия__1_Приложение_к_оферте_Подшипники_август_2021г..xlsx

    Техническое_задание_на_подшипники_август_2021г..docx

    Проект_договора_2021.doc

    210208_520М_20__ТФ_Закупки_ТМЦ_2021_нерезы_fin_Clean.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_1_Подшипники_август_2021_ГП144119.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-01-30

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    mullanurovmn@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муллануров Марат Назилевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 07:00 GMT +330.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144119Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 11:0015.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144119Подведение итогов не позднее Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144119Подведение итогов не позднее Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ижевск, ул. НОВОАЖИМОВА, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Комментарии: Внимание участников!!! Предъявление сертификатов диллерства обязательна!!! Безусловное принятие и подписание нашего договора. Для заключения договора прошу предоставить копии следующих докуменов : Безусловное принятие проекта договора на поставку продукции ОАО "Ижсталь". Организация-победитель, не имеющая действующего договора с ОАО "Ижсталь" в течение одних суток должна загрузить в систему следующие документы, необходимые для заключения договора: Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на контрагента, выданной инспекцией ФНС РФ (не позже чем месячной давности). Копия решения о назначении руководителя контрагента (протокол собрания участников (акционеров), решение единственного учредителя). Копия Устава с отметкой ФСН. Копии лицензий при осуществлении лицензируемых видов деятельности. Анкета контрагента Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени контрагента. Карточка образцов подписей лиц, имеющих право первой подписи. Копии паспортов руководителей, имеющих право первой подписи, при отсутствии паспортных данных в иных документах. Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН, ОГРНИП) Копия свидетельства о постановке на учет (ИНН) Копия декларации по НДС (1,2 листы, по возможности еще 3 лист) или Копия заявления с отметкой ФНС о переходе УСН или ЕНВД Справка об отсутствии налоговых задолженностей Справка ИФНС об открытых расчетных счетах Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса(публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.15.1

    Подшипники шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 80215"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Подшипник 22232CC/CW33 SKF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Подшипник 22232CCK/CW33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Подшипник 30207"

    Кол-во: 26

    "Позиция 5"

    "Подшипник 308"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Подшипник 209"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Подшипник 180604"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Подшипник 317"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Подшипник 313"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Подшипник180204"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Подшипник SKF 6040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Подшипник SKF 16044"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Подшипник SKF NNCL4940BV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Подшипник SKF 6036"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Подшипник SKF 22334 CC/W3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Подшипник SKF 22232CC/C3W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Подшипник 3536"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Подшипник 23244 CC/W33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Подшипник FAG 23232 EAS.M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Подшипник TIMKEN LM 451349/10CD/XA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Подшипник FAG 23234 E1 AM-C3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Подшипник NU2330 EC C3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Подшипник 32056X/DF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Подшипник SKF 23060 CC/W33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Подшипник SKF 23960 CC/W33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Подшипник TIMKEN 99600/102CD/X7S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Подшипник SKF 22326 CC/W33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Подшипник TIMKEN HM926747/10D/XA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшипник LM 654649/10CD/XB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Подшипник NU2324 EC/C3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Подшипник 23226 CC/W33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Подшипник 23228 E1 A.M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Подшипник 61940"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Подшипник 1616"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Подшипник 6314"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Подшипник 314"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Подшипник 32311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Подшипник FAG Z-502894.02.ZL"

    Кол-во: 16

    "Позиция 39"

    "Подшипник FAG Z-508727 02.ZL"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Подшипник FAG Z-522742.02.ZL"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Подшипник FAG 7230-B-MP-UA угол альфа от 40°"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Подшипник FAG Z-528876 TA2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Подшипник NU2216 E"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Подшипник 42516"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Подшипник 180305"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Подшипник 33206"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Подшипник 32308"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Подшипник 180308"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Подшипник 23224 RHW33"

    Кол-во: 4

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