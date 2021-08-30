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Номер извещения
ГП144119
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подшипники продукция для ПАО "Ижсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-01-30
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
mullanurovmn@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муллануров Марат Назилевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 07:00 GMT +330.08.2021 07:0030.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144119Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 11:0015.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144119Подведение итогов не позднее Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Подшипников для нужд ПАО "Ижсталь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ижевск, ул. НОВОАЖИМОВА, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
28.15.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 4
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