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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения

    Поставка изделий медицинского назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581748Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначенияг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110581748

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.08.2021 15:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_для_СМП_изделия_медицинского_назначения.docx

    ПИ_ЗК__Мед.изделия_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581748Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначенияг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения

    Начальная цена

    134 941,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026885/name/6137533c446ae5.82771447

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

    Кол-во: 21169.00000

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