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    Главная / Торги / Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.

    Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:1031.08.2021 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144123Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144123

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Форма___2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма___2.1_Техническое_предложение.xlsx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_и_Спецификация_СК_РусВелдинг_ПОКУПАТЕЛЬ__4_.pdf

    Протокол_решения_ЗП___56_ГП144123_от_06.09.2021__ЭТП_ГПБ_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    af.petrov@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Алексей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 15:10 GMT +331.08.2021 15:1031.08.2021 15:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144123Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144123Подведение итогов не позднее Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144123Подведение итогов не позднее Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат (лист, уголок, швеллер) в количестве 119 тонн для обустройства Семаковского месторождения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой коммерческого предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.120

    Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027266/name/613850830c0da6.82319415

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист горячекатаный 10х1500х6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Лист горячекатаный 10х1500х6000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Лист горячекатаный 12х1500х6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Лист горячекатаный 20х1500х6000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Лист горячекатаный 30х1500х6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Уголок горячекатаный 50х50х5мм (хлыст 12м)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Уголок горячекатаный 70х70х5мм (хлыст 12м)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Уголок горячекатаный 75х75х5мм (хлыст 12м)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Швеллер 14У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Швеллер 10У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Швеллер 14У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Швеллер 16У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Швеллер 22У"

    Кол-во: 10

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