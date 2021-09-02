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Номер извещения
ГП144122
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на закупку металлопроката по заявке 344, проработка 210684
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.08.2021 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-40 доб. 89118179428
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Tatyana.Malygina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Малыгина Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на закупку металлопроката по заявке 344, проработка 210684
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144122Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку металлопроката по заявке 344, проработка 210684Колпино
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144122Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку металлопроката по заявке 344, проработка 210684Колпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144122Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку металлопроката по заявке 344, проработка 210684Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на закупку металлопроката по заявке 344, проработка 210684
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объёме заявки. Условия закупки указаны в заявке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, территория "Ижорские заводы", д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
24.10.32.000
24.10.31.000
24.10.3
Документация лота
Кол-во: 1
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