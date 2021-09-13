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Номер извещения
АП002930
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus» для ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Почтовый адрес
629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76819
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Швецова Елена Владимировна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus»
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002930Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus»Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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