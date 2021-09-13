Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus» для ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2022 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002930 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0057422-336-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus» для ООО «Газпромнефть-Ямал» в 2021-2022 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ Юридический адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Почтовый адрес 629002, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Салехард, Мира, 43а Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 76819 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Швецова Елена Владимировна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus» Дата и время окончания срока приема заявок 13.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002930 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus» Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по поставке лицензий ПО «NanoCAD Plus» Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт