www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110581714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №1065/МИ - Послегарантийное обслуживание систем гидрометрии, термоконтроля и контроля биения вала гидроагрегатов ГЭС КПГЭС филиала «Кольский» (D21P200819)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
24.08.2021 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 520
Факс
{}
Адрес электронной почты
ssolopov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солопов Семен Александрович
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИ №1065/МИ - Послегарантийное обслуживание систем гидрометрии, термоконтроля и контроля биения вала гидроагрегатов ГЭС КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.10.202113.10.2021 23:5913.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110581714Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №1065/МИ - Послегарантийное обслуживание систем гидрометрии, термоконтроля и контроля биения вала гидроагрегатов ГЭС КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
13.10.2021 23:5913.10.2021 23:5913.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581714Подведение итогов не позднее МИ №1065/МИ - Послегарантийное обслуживание систем гидрометрии, термоконтроля и контроля биения вала гидроагрегатов ГЭС КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202113.10.2021 23:5913.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581714Подведение итогов не позднее МИ №1065/МИ - Послегарантийное обслуживание систем гидрометрии, термоконтроля и контроля биения вала гидроагрегатов ГЭС КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №1065/МИ - Послегарантийное обслуживание систем гидрометрии, термоконтроля и контроля биения вала гидроагрегатов ГЭС КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-1
Все закупки и тендеры ПАО ТГК-1
Адрес местонахождения
197198, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ДОБРОЛЮБОВА, ДОМ 16, КОРПУС 2А, ПОМЕЩЕНИЕ 54Н
71.20.19.190
71.20.9
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.