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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове.

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581789Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотраг. Владимир ул. Краснознаменная д.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110581789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников филиала АО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Александрове.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.08.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_AC0003092.docx

    Извещение_AC0003092.docx

    Техническое_задание__АС0003092.docx

    Проект_договора_АС0003092.docx

    Приложение__1_к_ТЗ__Список_сотрудников_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:59 GMT +303.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110581789Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотраг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110581789Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотраг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 17:0008.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581789Подведение итогов не позднее Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотраг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110581789Подведение итогов не позднее Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотраг. Владимир ул. Краснознаменная д.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотра

    Начальная цена

    445 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1.00000

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