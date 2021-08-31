www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург
Номер извещения
ГП144121
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Предмет договора
Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)
Начальная цена
21730.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
24-08-2021 15:03 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 18:00
Дата и время проведения
31.08.2021 18:30
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Амортизатор 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
Юридический адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Контактный телефон
+7 911 115-29-28
Адрес электронной почты
rodak.av@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родак Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
terminal@gazprom-neft.ru
Телефон продавца/инициатора
(812) доб.679-56-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется путем проведения аукционных торгов на повышение
Требования, предъявляемые к Участнику
По запросу
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.