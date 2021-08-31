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    Главная / Торги / Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)

    Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:3031.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144121Дата и время окончания срока приема заявок Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург

    Номер извещения

    ГП144121

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Предмет договора

    Реализация амортизатора 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)

    Начальная цена

    21730.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    24-08-2021 15:03 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    31.08.2021 18:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    БП_0000007025_Амортизатор.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Амортизатор 1045.06.00.00 для УСН 175 (г. Екатеринбург) (1 ед.)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Контактный телефон

    +7 911 115-29-28

    Адрес электронной почты

    rodak.av@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родак Артем Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    terminal@gazprom-neft.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (812) доб.679-56-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется путем проведения аукционных торгов на повышение

    Требования, предъявляемые к Участнику

    По запросу

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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