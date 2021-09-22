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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооружения

    Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооружения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144733Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооруженияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144733

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооружения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования РГШ

    Дата публикации

    27.08.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении__срока_подачи_заявок_08.09.2021.docx

    Приложение_1_к_Техническому_заданию___Объемы_работ.docx

    Документация_маркетинг_работы_по_инженерной_подготовке_территории.docx

    Извещение_об_изменении__срока_подачи_заявок_22.09.2021.docx

    Техническое_задание_ВЗиС_ЮКМ.DOCX

    ВЗиС__ПОС_.pdf

    Приложение_3_к_Техническому_заданию___Логистическая_схема_доставки_ОПИ_от_карьеров.pdf

    Извещение_об_изменении__срока_подачи_заявок_15.09.2021.docx

    Приложение_2_к_Техническому_заданию___Схема_с_ВЗиС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    +7 916 541-49-54

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    smolnikova_vv@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольникова Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооружения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144733Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооруженияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерной подготовке территории под временные здания и сооружения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    43.12

    Работы по подготовке строительной площадки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12

    Подготовка строительной площадки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по инженерной подготовке территории"

    Кол-во: 1

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